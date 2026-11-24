भिलोडा. हिम्मतनगर. आंजणा (चौधरी) पटेल समाज सेवा मंडल द्वारा साबरकांठा जिले की हिम्मतनगर तहसील के करणपुर स्थित श्री अर्बुदा संस्कारधाम में श्री अर्बुदा माता के तीन दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का पूर्णाहुति समारोह मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में मंगलवार को संपन्न हुआ।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि यह आयोजन केवल धार्मिक महोत्सव नहीं, बल्कि समाज की एकता, संगठन शक्ति और सामूहिक संकल्प का संगम है। समाज संगठित, शिक्षित और संस्कारवान बने यही उज्ज्वल भविष्य का आधार है।

उन्होंने कहा कि धर्मस्थल आस्था के केंद्र हैं। श्री अर्बुदा माता के साथ संत शिरोमणि रामजी बावजी, नाथु बावजी और जेसिंग बावजी की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा समाज के लिए आध्यात्मिक गौरव का विषय है। साबरकांठा और अरवल्ली जिले के 380 गांवों में रहने वाले समाज के परिवारों को एक सूत्र में जोड़ने में श्री अर्बुदा संस्कारधाम महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहकर शिक्षा, कौशल और रचनात्मक गतिविधियों की ओर आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने नशामुक्त भारत के संकल्प में भागीदारी की अपील की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सहित अतिथियों ने ‘आंजणा अस्मिता’ स्मृति ग्रंथ का विमोचन किया।