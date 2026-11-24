राजकोट. जिले की जेतपुर तहसील में वावड़ी और खीरसरा गांव के बीच वावड़ी रेलवे स्टेशन के पास भावनगर-पोरबंदर लोकल पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आने से दो शेरनियों की मौत हो गई। सोमवार रात करीब 8:30 बजे हुई इस घटना में ट्रेन की टक्कर लगने से दोनों शेरनियों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार, वावड़ी रेलवे स्टेशन और खीरसरा गांव के बीच रेलवे ट्रैक से भावनगर-पोरबंदर लोकल पैसेंजर ट्रेन गुजर रही थी। इसी दौरान दो शेरनियां अचानक ट्रेन की चपेट में आ गईं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों शेरनियों की उम्र करीब तीन वर्ष बताई जा रही है।

सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी तत्काल मौके पर पहुंचे। राजकोट रेंज के उप वन संरक्षक (डीसीएफ) युवराजसिंह झाला सहित अधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की। दोनों शेरनियों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद मौत के वास्तविक कारणों का पता लग सकेगा। रेलवे ट्रैक पर दो शेरनियों की मौत की घटना सामने आने से वन्यजीव प्रेमियों में रोष व्याप्त है।