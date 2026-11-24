राजकोट. शहर के संत कबीर रोड स्थित प्राइम आंगड़िया पेढ़ी में हुई 19 लाख रुपए की आंगड़िया लूट के मामले में उत्तर प्रदेश के दो गैंगस्टरों को आगरा से पकड़ने के दौरान क्राइम ब्रांच टीम और दोनों गैंगस्टरों के बीच फायरिंग हुई।

जानकारी के अनुसार, 30 जुलाई को सुबह संत कबीर रोड स्थित प्राइम एंटरप्राइज आंगड़िया पेढ़ी के कर्मचारी अल्केश दवे को लुटेरों ने बंदूक दिखाकर धमकाया था और 19 लाख रुपए की नकदी लूटकर फरार हो गए थे। इस संबंध में बी-डिवीजन पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी।

जांच के दौरान आरोपियों से पूछताछ में उत्तर प्रदेश के आशमहमद उर्फ आशु कुरैशी (35) और विजय (26) के नाम सामने आए थे। दोनों शातिर अपराधी हैं। पुलिस की नजर और ट्रैकिंग से बचने के लिए वे अपने पास मोबाइल फोन नहीं रखते थे।

क्राइम ब्रांच की टीमें लगातार उनकी तलाश में जुटी हुई थीं। आखिरकार, पुख्ता सूचना के आधार पर पुलिस उप निरीक्षक एस.एम. राणा सहित पुलिस टीम ने उत्तर प्रदेश के आगरा से दोनों गैंगस्टरों को दबोच लिया। दोनों गैंगस्टरों को पकड़ने के दौरान पुलिस टीम और आरोपियों के बीच फायरिंग हुई थी।

लूट के मामले में फरार दोनों मुख्य आरोपियों आशमहमद कुरैशी और विजयकुमार को 116 दिन बाद गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए दोनों आरोपियों के खिलाफ करीब हत्या, हत्या के प्रयास, गैंगस्टर एक्ट सहित 23 से ज्यादा मामले दर्ज होने की बात सामने आई।

दोनों को क्राइम ब्रांच की टीम गिरफ्तार कर राजकोट लाई। दोनों आरोपियों का रिमांड हासिल कर पुलिस ने पूछताछ शुरू की। क्राइम ब्रांच के एसीपी भरत बसिया के निर्देश पर पुलिस निरीक्षक ए.एस. चावड़ा, एम.एल. डामोर और सी.एच. जादव के मार्गदर्शन में पुलिस उप निरीक्षक एस.एम. राणा और उनकी टीम ने कार्रवाई की।