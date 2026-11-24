राजकोट. अमरेली जिले के बाबरा शहर में घरेलू कलह के चलते एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत की घटना सोमवार को सामने आने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई।

जानकारी के अनुसार, बाबरा के खोजा शेरी इलाके में स्थित एक मकान से सोमवार को एक महिला शारदा विनोद गोहेल (42) का शव हत्या की हालत में मिला। दूसरी ओर, महिला के पति विनोद नक पुत्र रोहन के साथ अहमदाबाद जिले की धोलका तहसील के कादीपुर गांव स्थित अपने पैतृक घर में जहरीली दवा पीकर आत्महत्या कर ली, जिससे दोनों की मौत हो गई।

बाबरा की खोजा शेरी में रहने वाले गोहेल परिवार के सदस्यों से संपर्क नहीं होने पर परिजनों ने तलाश शुरू की। इस दौरान संदेह होने पर बाबरा पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस की टीम ने खोजा शेरी स्थित बंद मकान में तलाशी ली तो अंदर शारदा का शव खून से लथपथ हालत में मिला।