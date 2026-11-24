पुलिस के मुताबिक, जवाहरनगर थाने में दर्ज मामले में आरोपी ने 2022 से 2024 के दौरान आर्थिक लाभ के लिए जमीन, दुकान और फर्म के फर्जी टाइटल क्लियरेंस सर्टिफिकेट तथा ओवरवैल्यूएशन रिपोर्ट तैयार करवाई। व्यापार करने के बहाने कैश क्रेडिट लोन के लिए कथित तौर पर फर्जी फर्म, उद्यम सर्टिफिकेट और जीएसटी सर्टिफिकेट भी बनाए गए। इन दस्तावेजों के आधार पर एक बैंक की रणोली शाखा से 3.47 करोड़ रुपए से अधिक का होम लोन और कैश क्रेडिट लोन हासिल कर रकम अलग-अलग खातों में ट्रांसफर की गई।

दूसरा मामला समा पुलिस थाने में दर्ज है। इसमें आरोप है कि केविन और उसकी मां के नाम पर एक बैंक की रणोली शाखा में दो हाउसिंग लोन चालू होने के बावजूद लोन बंद होने की फर्जी एनओसी तैयार की गई। 25 जून 2024 की कथित फर्जी एनओसी को असली बताकर एक अन्य बैंक की समा शाखा में प्रस्तुत किया गया और बैंक के साथ धोखाधड़ी की गई।

क्राइम ब्रांच ने आरोपी को गिरफ्तार कर जवाहरनगर और समा पुलिस थानों को सूचना दी। इस कार्रवाई में क्राइम ब्रांच के पुलिस निरीक्षक एस.एम. गामेती, पुलिस उप निरीक्षक बी.वी. गोहिल और टीम के कर्मचारियों ने भूमिका निभाई।