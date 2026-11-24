आग लगते ही बस्ती में अफरा-तफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए सामान छोड़कर बाहर निकल गए। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि आग की घटना से स्थानीय नागरिकों में चिंता है। इससे पहले भी यहां आग की घटना सामने आई थी।घटना की सूचना मिलते ही अहमदाबाद दमकल विभाग की आठ गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकलकर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से बड़ी संख्या में झुग्गियां और उनमें रखा घरेलू सामान जल गया, जिससे प्रभावित परिवारों को काफी नुकसान होने की आशंका है।