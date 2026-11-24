साध्वी अणिमा ने कहा कि चातुर्मास की स्मृतियां एवं उससे प्राप्त प्रेरणाएं लंबे समय तक समाज का मार्गदर्शन करती रहेंगी। उन्होंने चातुर्मास के दौरान प्राप्त सहयोग, श्रद्धा एवं सामूहिक सहभागिता को आध्यात्मिक उपलब्धि का महत्वपूर्ण आधार बताते हुए सभी को धर्म, संयम, सद्भाव एवं संघनिष्ठा के पथ पर निरंतर अग्रसर रहने के लिए प्रेरित किया। सभा की सक्रियता, समर्पण एवं व्यवस्थागत सहयोग की सराहना करते हुए उन्होंने विशेष रूप से संत-साध्वियों की चिकित्सा एवं सेवा व्यवस्था के लिए सभा द्वारा किए गए प्रयासों पर आत्मसंतोष व्यक्त किया।

सभा के मंत्री नरेंद्र मांडोतर ने बताया कि चातुर्मास की आध्यात्मिक सुगंध एवं प्रेरणादायी स्मृतियां अहमदाबाद के तेरापंथ समाज के मानस पटल पर सदैव अंकित रहेंगी।