गांधीनगर. राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने बुधवार को पुनः एक प्रेरणादायी उदाहरण प्रस्तुत किया। गांधीनगर जिले की कलोल तहसील के नारदीपुर और गोलथरा में आयोजित ग्राम कल्याण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राज्यपाल ने गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम यानी एसटी की सामान्य बस में यात्रा की। राज्यपाल जब गांधीनगर से नारदीपुर जाने के लिए एसटी बस में सवार हुए, तब बस में बैठे आम यात्रियों में आश्चर्य के साथ अत्यंत प्रसन्नता का माहौल देखने को मिला।

यात्रा के दौरान राज्यपाल ने बिना किसी औपचारिकता के सहयात्रियों के साथ सहज और आत्मीय संवाद किया। उन्होंने यात्रियों की कुशलक्षेम पूछी और उनके रोजमर्रा के जीवन के बारे में बातचीत की। राज्यपाल ने सहयात्रियों के साथ ग्रामीण विकास एवं प्राकृतिक खेती के विषय पर भी चर्चा की। नारदीपुर गांव में उन्होंने ग्राम पंचायत स्थित वाटर सप्लाई टैंक के पास ग्रामीणों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘एक पेड़ मां के नाम 3.0’ अभियान के तहत पौधरोपण किया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।