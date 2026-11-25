मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि पथुभा को रंजिश के चलते लगातार निशाना बनाया जा रहा था और उनके खिलाफ एक के बाद एक मामले दर्ज किए जा रहे थे। परिजनों ने घटना की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। मृतक के भतीजे कृपालसिंह गोहिल ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनके चाचा की मौत हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन जेल में रहने के दौरान उन्हें काफी मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। उनका दावा है कि हर तीन महीने में चाचा के खिलाफ एक नया मामला दर्ज कर दिया जाता था। यह पूरी कार्रवाई राजनीतिक द्वेष और साजिश का हिस्सा थी। चाचा पर गुजसीटोक जैसे गंभीर कानून के तहत भी मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि एक ही मामले में सात एफआइआर दर्ज की गईं, जिनमें से छह में पथुभा का नाम नहीं था। इसके बावजूद अन्य लोगों के साथ उनका नाम भी जोड़ दिया गया। परिजनों ने मांग की कि जांच के लिए विशेष जांच कमेटी गठित की जाए। जिन पुलिस अधिकारियों ने जांच की है, उनकी भूमिका की भी पड़ताल कर दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही, जिन लोगों ने कथित तौर पर झूठे मुकदमे दर्ज करवाए और गलत तरीके से नाम जुड़वाए, उनके खिलाफ भी एफआइआर दर्ज की जाए।

कृपालसिंह ने चेतावनी दी कि जब तक सरकार की ओर से जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज नहीं की जाती, तब तक मृतक का शव स्वीकार नहीं करेंगे।