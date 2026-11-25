विशेष न्यायाधीश एस. आर. नवांदर ने कहा कि पुलिस की जांच में आरोपी घटना के दिन नाबालिग पाया गया है। इसलिए उसे किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश करना जरूरी है। अब तक उसे तलोजा सेंट्रल जेल में रखा गया था। आगे उसे ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाएगा। हालांकि, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत पुलिस उसे बालिग मानकर मुकदमा चलाने की मांग भी कर सकती है। लेकिन बोर्ड पहले इस बात का पता लगाएगा कि क्या लड़के में ऐसा अपराध करने की मानसिक और शारीरिक क्षमता थी, क्या वह अपराध के नतीजों को समझने के काबिल था, और किन हालात में उसने यह अपराध किया।