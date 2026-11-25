सीबीआई ने इस मामले में वर्ष 2019 में आरोपपत्र दाखिल किया था। हालांकि, आरोपी सुनवाई के दौरान अदालत में पेश नहीं हुआ और फरार हो गया। इसके बाद दिल्ली की एक अदालत ने 19 जनवरी 2023 को उसे 'घोषित अपराधी' घोषित कर दिया था। सीबीआई की विशेष टीम लगातार उसकी तलाश कर रही थी। आखिरकार आरोपी को उत्तर प्रदेश के बड़ौत से गिरफ्तार कर लिया गया। अब उसे अदालत में पेश किया जाएगा।