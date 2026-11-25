

FSSAI ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों और क्षेत्रीय निदेशकों को निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों से पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर और मिनरल वाटर की नियमित जांच करने के साथ जोखिम के आधार पर सैंपल लेने को कहा गया है। प्राधिकरण ने निर्देश दिया है कि जांच में खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कार्रवाई की जाए।