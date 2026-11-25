कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके (Photo-ANI)
नागपुर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक चर्चाओं के बीच कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने जेन-जेड यानी युवा मतदाताओं से अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर वोट देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि युवाओं को उन राजनीतिक दलों का समर्थन करना चाहिए, जो उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, रोजगार के अवसर, बेहतर बुनियादी ढांचा और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का वादा करें। दीपके ने कहा मीडिया से बात करते हुए कि इन बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराना राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है। यह फैसला भी उन्हीं दलों को करना है कि वे युवाओं को ये सुविधाएं देना चाहते हैं या नहीं।
अभिजीत दीपके ने अपने बयान को भाजपा विरोधी बताए जाने पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जब मैं अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, रोजगार और मजबूत सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की बात करता हूं, तो इसे भाजपा के खिलाफ क्यों माना जाता है? उन्होंने कहा कि क्या आपका मतलब है कि भाजपा इन मुद्दों पर काम नहीं करना चाहती? मैंने ऐसा कभी नहीं कहा।
दीपके ने स्पष्ट किया कि उनका कहना सिर्फ इतना है कि जेन जेड को अपना वोट उसी राजनीतिक दल को देना चाहिए, जो अच्छी शिक्षा, रोजगार, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने की प्रतिबद्धता जताए। उनके मुताबिक, युवा मतदाताओं को चुनाव में इन बुनियादी जरूरतों को प्राथमिकता देनी चाहिए।
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