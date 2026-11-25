नागपुर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक चर्चाओं के बीच कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने जेन-जेड यानी युवा मतदाताओं से अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर वोट देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि युवाओं को उन राजनीतिक दलों का समर्थन करना चाहिए, जो उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, रोजगार के अवसर, बेहतर बुनियादी ढांचा और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का वादा करें। दीपके ने कहा मीडिया से बात करते हुए कि इन बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराना राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है। यह फैसला भी उन्हीं दलों को करना है कि वे युवाओं को ये सुविधाएं देना चाहते हैं या नहीं।