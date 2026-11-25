मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी। (फाइल फोटो- ANI)
पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सख्ती दिखाई है। बांग्लादेश से कूचबिहार जिले में कथित तौर पर अवैध तरीके से दाखिल हुए मुस्लिम प्रवासियों को लेकर उन्होंने बड़ा आदेश दिया है। सीएम ने पुलिस अधीक्षक मनीष जोशी को कहा कि ऐसे लोगों की पहचान कर एक-एक को खोजा जाए और उन्हें वापस बांग्लादेश भेजा जाए।
मुख्यमंत्री ने यह निर्देश बुधवार को कूचबिहार में रास मेला के दौरान आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिया। इस दौरान उन्होंने राज्य पुलिस और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को भी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा मजबूत करने और आपसी तालमेल के साथ काम करने को कहा।
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