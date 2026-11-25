पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सख्ती दिखाई है। बांग्लादेश से कूचबिहार जिले में कथित तौर पर अवैध तरीके से दाखिल हुए मुस्लिम प्रवासियों को लेकर उन्होंने बड़ा आदेश दिया है। सीएम ने पुलिस अधीक्षक मनीष जोशी को कहा कि ऐसे लोगों की पहचान कर एक-एक को खोजा जाए और उन्हें वापस बांग्लादेश भेजा जाए।