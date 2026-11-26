जानकारी के अनुसार पेट्रोल का यह टैंकर सड़क पर एक हाई-वोल्टेज बिजली केबल गिरने से ड्राइवर का कंट्रोल छूटने की वजह से हुआ। इससे टैंकर डिवाइडर को पार कर पलट गया और पेट्रोल सड़क पर फैल गया। धमाके के साथ पेट्रोल ने आग पकड़ ली और कुछ ही देर में टैंकर के साथ आसपास के अन्य व्हीकल्स ने भी आग पकड़ ली। आग इतनी भीषण थी कि कई कारें एक-दूसरे से चिपक गईं। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। स्वास्थ्य मंत्री खालिद अब्देल गफ्फार ने नज़दीकी अस्पतालों में अलर्ट जारी किया, खुद घटनास्थल और अस्पतालों का दौरा किया तथा घायलों की स्थिति का जायज़ा लिया।