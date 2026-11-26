श्रमिकों के देशव्यापी विरोध के बाद कारखानों में कामकाज और उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हो गया था। बढ़ा हुए वेतन की व्यवस्था एक दिसंबर से लागू होगी। हालांकि श्रमिकों ने 30 हजार रुपए टका न्यूनतम वेतन की मांग की थी। सरकार की मध्यस्थता के बावजूद कारखाना मालिकों और श्रमिक प्रतिनिधियों के बीच सहमति नहीं बन सकी थी छह सदस्यों के बोर्ड के मतदान के जरिए न्यूनतम वेतन पर निर्णय लिया गया।