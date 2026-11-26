कामाक्षी के मुताबिक, उनकी एक पुरानी पोस्ट पर नस्लवादी कमेंट किया गया था, जिसके बाद उन्हें लोगों का भारी समर्थन मिला। इसी ने उन्हें ऑक्सफोर्ड में अश्वेत और अन्य गैर-श्वेत लोगों (पीपल ऑफ कलर) के बुरे अनुभवों पर बोलने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि लोगों का गुस्सा देखकर उन्हें लगा कि इन अनुभवों पर चुप रहना समर्थकों के साथ नाइंसाफी है।