इज़रायली मीडिया की रिपोर्ट ने एक मंत्री के कार्यालय का हवाला देते हुए बताया कि ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य अभियान की इज़रायल और अमेरिका की तैयारियों के बीच इज़राइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu), आज, गुरुवार, 26 नवंबर जो शाम को अपनी सुरक्षा कैबिनेट की बैठक बुलाएंगे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यह मीटिंग ऐसे समय में हो रही है जब ऐसी चेतावनियाँ मिल रही हैं कि ईरान, इज़रायल पर अचानक हमला कर सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से इज़रायल और ईरान नियमित रूप से एक-दूसरे को धमकियाँ देते रहे हैं। इज़रायली रक्षा मंत्री इज़रायल काट्ज़ (Israel Katz) ने कुछ समय पहले कहा था कि अगर ईरान, इज़रायल पर हमला करता है तो इज़रायली सेना ईरान को 'पाषाण काल' में वापस भेज देगी।