दूसरी ओर, ढाका में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को आतंकवादी और मनोरोगी बताया। बांग्लादेशी अखबार प्रोथोम आलो और अन्य मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, कबीर ने कहा कि भारत को अब यह समझ आने लगा है कि अपनी धरती पर किसी आतंकवादी को शरण देने में कितनी चुनौतियां और मुश्किलें आती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हसीना 2,000 लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार हैं और बिना किसी पछतावे के देश छोड़कर भाग गईं।