हमास पर 'रा'म' पार्टी प्रमुख अब्बास की आज अग्निपरीक्षा, Photo- ANI
'राआम' (Ra’am) पार्टी के चेयरमैन मंसूर अब्बास शनिवार रात एक टीवी इंटरव्यू में सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार करने वाले हैं कि हमास एक आतंकी संगठन है। यह एक बड़ा राजनीतिक बदलाव हो सकता है, जो अब्बास की अरब-नेतृत्व वाली पार्टी के लिए गादी आइसेनकोट के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल होने का रास्ता साफ कर सकता है।
'द टाइम्स ऑफ इजरायल' की रिपोर्ट के अनुसार, अब्बास चैनल 12 पर एक इंटरव्यू में यह बयान देने वाले हैं। चैनल 12 द्वारा प्रसारित एक बयान में अब्बास ने पुष्टि की, 'शनिवार रात मेरा इंटरव्यू चैनल 12 न्यूज पर प्रसारित होगा। इसमें मैं हमास की परिभाषा पर बात करूंगा।'
अब्बास ने आगे कहा कि मीडिया को केवल 'इंटरव्यू में मेरे द्वारा कहे गए शब्दों' पर ही ध्यान देना चाहिए, न कि उन बातों पर जो मेरे नाम से जोड़ दी गई हैं।
आइसेनकोट, जिनके पास सरकार बनाने के लिए अब नौ दिन बचे हैं, ने अपनी गठबंधन की सभी पार्टियों के लिए यह शर्त रखी है कि वे हमास को आतंकी संगठन मानें और उसे खत्म करने का संकल्प लें। अगर 'राआम' पार्टी इस शर्त को मान लेती है, तो उसके लिए आइसेनकोट के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल होने का रास्ता खुल सकता है।
इससे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सत्ता से हटाने के लिए जरूरी बहुमत जुटाने में भी मदद मिल सकती है। शनिवार शाम को 'चैनल 12' पर प्रसारित होने वाले एक इंटरव्यू के टीजर में, वीस ने अब्बास से लैपटॉप स्क्रीन पर दिख रहे धुंधले टेक्स्ट का मतलब स्पष्ट करने को कहा। इसके बाद उन्होंने पूछा, 'क्या आपने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि आप जो कदम उठा रहे हैं, उसमें आपकी जान भी जा सकती है?'
हमास को सार्वजनिक रूप से आतंकी संगठन घोषित करना अब्बास के लिए एक बड़ा बदलाव होगा। अब्बास 2021 से 2022 तक इजरायल की सत्ताधारी गठबंधन सरकार का हिस्सा रह चुके हैं। पिछले महीने हुए चुनावों से पहले, उन्होंने अपनी पार्टी 'राआम' के साथ यहूदी उम्मीदवार योआव सेगालोविट्ज को भी मैदान में उतारा था, ताकि पार्टी का दायरा बढ़ाया जा सके और गठबंधन में शामिल होने की अपनी मंशा जाहिर की जा सके।
इससे पहले, अब्बास ने हमास के 7 अक्टूबर, 2023 के हमले सहित कई आतंकी घटनाओं की निंदा तो की थी, लेकिन हमास को सीधे तौर पर 'आतंकी संगठन' कहने से बचते रहे थे। उनका तर्क था कि ऐसा न करने से वे एक 'पुल' (bridge) की तरह काम कर पाते हैं और इससे उनके परिवार की सुरक्षा में भी मदद मिलती है। 'द टाइम्स ऑफ इजरायल' के अनुसार, अरब-नेतृत्व वाली एक अन्य पार्टी 'जॉइंट लिस्ट' (Joint List) ने भी हमास को सार्वजनिक रूप से आतंकी संगठन के रूप में मान्यता नहीं दी है।
बड़ी खबरेंView All
विदेश