पाकिस्तान के दुष्प्रचार अभियान के लिए हज़ारों सोशल मीडिया अकाउंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। सुरक्षा सूत्रों के अनुसार ऐसे कई अकाउंट्स की पहचान कर ली गई है और उन्हें फ्लैग किया गया है। हालांकि इनमें से कई अकाउंट्स को हटा दिया गया है या ब्लॉक कर दिया गया है, लेकिन इनकी जगह लगातार नए अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं, जो बिल्कुल बॉट की तरह काम करते हैं। यह काम बहुत बड़े पैमाने पर और लगातार किया जा रहा है जो कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हो रहा है। इसमें देश की सरकार, सेना, रक्षा प्रतिष्ठान और आंतरिक दरारों से जुड़े नैरेटिव को बार-बार फैलाया जा रहा है। इसके लिए एआई का इस्तेमाल करके भ्रामक कंटेंट भी शेयर किया जा रहा है। इनको इस तरह से पेश किया जा रहा है जिससे लगे कि ये बिल्कुल असली है।