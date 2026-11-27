गुरुवार (स्थानीय समय) को फ्लोरिडा में अपने मार-ए-लागो आवास से अपनी पत्नी मेलानिया ट्रंप (Melania Trump) के साथ अमेरिकी सैन्य कर्मियों के साथ थैंक्सगिविंग के मौके पर कॉल के दौरान ट्रंप ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए डील करना चाहते हैं। ट्रंप ने जोर देकर कहा कि उनकी प्राथमिकता लोगों की जान जाने से रोकना है और साथ ही रूसी नेता के साथ संबंध बनाए रखने के अपने नज़रिए के बारे में भी बताया। ट्रंप ने कहा कि वह इस मामले में रूस के साथ एक समझौते पर पहुंचना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बातचीत की प्रक्रिया के लिए पुतिन के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना ज़रूरी है।