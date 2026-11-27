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Pakistan Government News: पाकिस्तान में नए प्रांत बनाने और इस मुद्दे पर जनमत संग्रह कराने की चर्चा के बीच वहां की सरकार को शासन व्यवस्था की नाकामियों पर घेरा गया है। पाकिस्तान के प्रमुख अखबार द फ्राइडे टाइम्स में प्रकाशित एक विश्लेषण में कहा गया है कि नए प्रांत बनाने पर जनता से राय मांगने से पहले सरकार को गेहूं आयात में कथित अनियमितताओं, कराची की बदहाल स्थिति और स्थानीय निकायों को अधिकार नहीं देने जैसे मुद्दों पर जवाब देना चाहिए।
रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान के गृह मंत्री पिछले कई हफ्तों से नए प्रांतों के गठन पर जनमत संग्रह कराने का प्रस्ताव राष्ट्रपति चौधरी शुजात हुसैन और प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने रख रहे हैं। वहीं, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) के नेता नदीम अफजल चन का कहना है कि नए प्रांतों को लेकर सहमति संसद के दोनों सदनों यानी नेशनल असेंबली और सीनेट में ही बनाई जा सकती है।
द फ्राइडे टाइम्स के विश्लेषण में कहा गया है कि पाकिस्तान की असली समस्या प्रांतों की संख्या नहीं, बल्कि सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं होना है। रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार ने जिस तरह पहले प्रांतों को अधिकार नहीं दिए, उसी तरह अब चारों प्रांतीय राजधानियां स्थानीय निकायों को वास्तविक अधिकार और संसाधन देने से बच रही हैं।रिपोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 140A का हवाला दिया गया है। इसके तहत प्रत्येक प्रांत के लिए स्थानीय सरकारों की व्यवस्था करना जरूरी है। लेकिन रिपोर्ट का आरोप है कि इस प्रावधान के बावजूद स्थानीय निकायों को पर्याप्त अधिकार और वित्तीय संसाधन नहीं दिए जा रहे हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि पंजाब में 2015 के बाद से मेयर का चुनाव नहीं हुआ है।
रिपोर्ट ने पाकिस्तान में गेहूं आयात को लेकर उठे विवाद को भी प्रमुखता से उठाया है। इसके मुताबिक, कार्यवाहक सरकार के कार्यकाल में पाकिस्तान ने करीब 35 लाख टन गेहूं आयात किया था। यह मात्रा स्वीकृत कोटे से भी अधिक बताई गई है। इस पर एक अरब डॉलर से ज्यादा की विदेशी मुद्रा खर्च हुई, जबकि उस समय पाकिस्तान आर्थिक संकट से जूझ रहा था और मित्र देशों से वित्तीय मदद मांग रहा था।
द फ्राइडे टाइम्स के अनुसार, सरकारी ऑडिट में आयात की जरूरत और मांग के आकलन पर सवाल उठाए गए थे। रिपोर्ट में दावा किया गया कि सरकारी भंडार से गेहूं की आपूर्ति सीमित रखकर बाजार में कमी का माहौल बनाया गया, जबकि निजी आयातकों की खेप पहले बाजार में पहुंच गई।
रिपोर्ट के मुताबिक, गेहूं की बड़ी खेप आने से बाजार में कीमतों पर दबाव पड़ा। इसी दौरान किसानों की नई फसल भी बाजार में पहुंच गई, जिससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। जांच में कुछ अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया गया, लेकिन उनसे ऊपर के अधिकारियों को क्लीन चिट मिलने और अब तक किसी पर आरोप तय नहीं होने पर भी सवाल उठाए गए हैं।
विश्लेषण में पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की स्थिति को लेकर भी सिंध सरकार पर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, कराची देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान देने वाले शहरों में शामिल है, लेकिन इसके बावजूद वहां कचरा प्रबंधन और बुनियादी नागरिक सुविधाओं की स्थिति खराब है। द फ्राइडे टाइम्स ने कहा कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी 2008 से सिंध में लगातार सत्ता में है। ऐसे में पार्टी को बताना चाहिए कि कराची जैसे बड़े आर्थिक केंद्र से मिलने वाले संसाधनों का इस्तेमाल शहर के विकास में कितना हुआ। रिपोर्ट ने सवाल उठाया कि इतने वर्षों में शहर की कमाई का कितना हिस्सा वापस उसकी बुनियादी सुविधाओं पर खर्च किया गया।
द फ्राइडे टाइम्स के विश्लेषण में नए प्रांत बनाने पर जनमत संग्रह कराने की मांग को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, जिन शासकों ने सरकारी ऑडिट और शासन संबंधी सवालों का जवाब नहीं दिया, उनके लिए जनता से जनमत मांगना वास्तविक लोकतांत्रिक परामर्श नहीं कहा जा सकता। रिपोर्ट ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को सवाल पूछने और सरकार को जवाब देने का अधिकार होना चाहिए। चुनाव के जरिए जनता हर पांच साल में अपना फैसला सुनाती है और चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए।
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