

द फ्राइडे टाइम्स के विश्लेषण में कहा गया है कि पाकिस्तान की असली समस्या प्रांतों की संख्या नहीं, बल्कि सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं होना है। रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार ने जिस तरह पहले प्रांतों को अधिकार नहीं दिए, उसी तरह अब चारों प्रांतीय राजधानियां स्थानीय निकायों को वास्तविक अधिकार और संसाधन देने से बच रही हैं।रिपोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 140A का हवाला दिया गया है। इसके तहत प्रत्येक प्रांत के लिए स्थानीय सरकारों की व्यवस्था करना जरूरी है। लेकिन रिपोर्ट का आरोप है कि इस प्रावधान के बावजूद स्थानीय निकायों को पर्याप्त अधिकार और वित्तीय संसाधन नहीं दिए जा रहे हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि पंजाब में 2015 के बाद से मेयर का चुनाव नहीं हुआ है।