अदन की खाड़ी में हाईजैक हुआ कार्गो शिप, Photo- ChatGpt
Cargo Ship Hijacked: यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस (UKMTO) के अनुसार, शनिवार को यमन के दक्षिणी तट के पास अदन की खाड़ी में हथियारबंद लोगों ने एक मालवाहक जहाज (कार्गो शिप) का अपहरण कर लिया। यह घटना GMT/UTC पर यमन के बलहाफ (Balhaf) से लगभग 64 समुद्री मील (करीब 119–120 किलोमीटर) दक्षिण-पश्चिम में (12°55'N, 048°04'E) हुई। जहाज के कैप्टन ने सूचना दी कि अनधिकृत हथियारबंद लोग जहाज पर चढ़ गए हैं और फिलहाल वही जहाज को नियंत्रित कर रहे हैं।
समुद्री एजेंसी ने बताया कि अधिकारी फिलहाल इस घटना की जांच कर रहे हैं। साथ ही, इस इलाके से गुजरने वाले सभी जहाजों को सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत UKMTO को देने की सलाह दी गई है।
बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य के जरिए लाल सागर से जुड़ी अदन की खाड़ी, एशिया और यूरोप के बीच मुख्य समुद्री व्यापार मार्ग पर एक बेहद अहम और संवेदनशील बिंदु है। पिछले कुछ महीनों में, इस इलाके के आसपास कई व्यापारिक जहाजों पर हमले हुए हैं या उन्हें हाईजैक किया गया है।
यह ताजा घटना उस घटना के कुछ हफ्तों बाद हुई है, जब भारतीय नौसेना ने अरब सागर में एक सफल 48 घंटे के ऑपरेशन के जरिए 'अजिनी' नामक मछली पकड़ने वाली नाव के सभी 20 क्रू सदस्यों को बचाया था। यह घटना मुंबई से 3,000 किमी से अधिक दूर हुई थी, जिसकी पुष्टि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस महीने की शुरुआत में की थी।
यह ऑपरेशन बीते 2 नवंबर को चलाया गया था। इसमें भारतीय नौसेना की टुकड़ियों ने हाईजैक की गई नाव को खोज निकाला और उसे रोक लिया, ताकि भारी हथियारों से लैस समुद्री लुटेरों के चंगुल से सभी क्रू सदस्यों को सुरक्षित बचाया जा सके।
इस सफल मिशन के लिए नौसेना की तारीफ करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह ऑपरेशन नौसेना की उच्च परिचालन तत्परता और पूरे क्षेत्र में समुद्री खतरों का निर्णायक रूप से सामना करने की उनकी क्षमता को दर्शाता है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर रक्षा मंत्री सिंह ने लिखा, भारतीय नौसेना को बधाई! उन्होंने 2 नवंबर को अरब सागर में, मुंबई से 3,000 किमी से अधिक दूर, समुद्री लुटेरों द्वारा हाईजैक की गई मछली पकड़ने वाली नाव 'अजिनी' के सभी 20 क्रू सदस्यों को बचाने के लिए 48 घंटे का एक बेहतरीन और सुनियोजित ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा किया।
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