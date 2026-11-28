समुद्री एजेंसी ने बताया कि अधिकारी फिलहाल इस घटना की जांच कर रहे हैं। साथ ही, इस इलाके से गुजरने वाले सभी जहाजों को सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत UKMTO को देने की सलाह दी गई है।

बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य के जरिए लाल सागर से जुड़ी अदन की खाड़ी, एशिया और यूरोप के बीच मुख्य समुद्री व्यापार मार्ग पर एक बेहद अहम और संवेदनशील बिंदु है। पिछले कुछ महीनों में, इस इलाके के आसपास कई व्यापारिक जहाजों पर हमले हुए हैं या उन्हें हाईजैक किया गया है।