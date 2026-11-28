अधिकारियों के मुताबिक, यह विस्फोट प्रांतीय राजधानी असदाबाद के बाहरी इलाके में स्थित स्कूल में हुआ। कुनार प्रांतीय पुलिस मुख्यालय के प्रवक्ता फरीद देहकान ने बताया कि शनिवार सुबह करीब 10 बजे अंडार सेर इलाके में धमाका हुआ। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि स्कूल के पड़ोस में खनन कंपनियों का विस्फोटक सामग्री रखने वाला गोदाम था। आशंका है कि वहां सुरक्षा में लापरवाही के कारण विस्फोट हुआ। हालांकि, घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है।