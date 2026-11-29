Pakistan Medicine Shortage: पाकिस्तान का आर्थिक संकट अब आम लोगों की सेहत पर भारी पड़ने लगा है। विदेशी मुद्रा में भुगतान की मुश्किल, बैंकों की ओर से आयात के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) जारी करने में कटौती और कच्चे माल की कमी से वहां दवा उद्योग संकट में है। दवा उत्पादन में 21.5 फीसदी तक गिरावट आई है। 100 से ज्यादा जीवनरक्षक दवाएं बाजार से गायब हैं। कैंसर, हृदय रोग और डायबिटीज के मरीजों को जरूरी दवाएं नहीं मिल रही हैं। नकली दवाओं का बाजार तेजी से अपनी पैठ बना रहा है।