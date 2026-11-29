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Pakistan Power Triangle: पाकिस्तान की सैन्य व्यवस्था, वरिष्ठ नौकरशाही और राजनीतिक नेतृत्व के गठजोड़ को लेकर एक नई रिपोर्ट में गंभीर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, पंजाब के वर्चस्व वाला यह 'पावर ट्रायंगल' देश की सत्ता और संसाधनों पर अपना नियंत्रण छोड़ने को तैयार नहीं है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि यही केंद्रीकृत व्यवस्था 1971 में पाकिस्तान के टूटने की वजह बनी थी और अब बलूचिस्तान समेत छोटे प्रांतों के साथ तनाव बढ़ा रही है। राजनीतिक लेखक और शोधकर्ता बलूच सिद्दीक आजाद ने 'Global Nationalist' में प्रकाशित अपने लेख में कहा है कि पाकिस्तान में सेना, नौकरशाही और राजनीतिक वर्ग एक-दूसरे को मजबूत करते हैं। उनके मुताबिक, सेना दबाव बनाने की ताकत देती है, नौकरशाही प्रशासन और सरकारी वित्त पर नियंत्रण बनाए रखती है, जबकि राजनीतिक नेतृत्व इस व्यवस्था को नागरिक सरकार की वैधता का रूप देता है।
लेख में कहा गया है कि यह कोई अस्थायी गठबंधन नहीं, बल्कि सत्ता का एक स्थायी ढांचा है। लेखक का दावा है कि इस व्यवस्था में छोटे प्रांतों को संघीय ढांचे में बराबरी का भागीदार मानने के बजाय उनके साथ अधीनस्थ इकाइयों जैसा व्यवहार किया जाता है।
लेख में पाकिस्तान के 1971 के विभाजन का उदाहरण देते हुए कहा गया है कि उस समय पूर्वी पाकिस्तान में अवामी लीग ने 1970 के आम चुनाव में स्पष्ट बहुमत हासिल किया था। इसके बावजूद उसे सत्ता नहीं सौंपी गई और राजनीतिक समाधान के बजाय सैन्य कार्रवाई का रास्ता अपनाया गया।
लेखक के मुताबिक, पाकिस्तान का विभाजन लोकतंत्र की मांग के कारण नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक जनादेश स्वीकार नहीं किए जाने के कारण हुआ था। उनका कहना है कि सत्ता पर नियंत्रण बनाए रखने की यही सोच आज भी पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित कर रही है।
रिपोर्ट में बलूचिस्तान को इस व्यवस्था का प्रमुख उदाहरण बताया गया है। लेख के मुताबिक, प्रांत में राजनीतिक शिकायतों और प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार से जुड़े विवादों को राजनीतिक बातचीत के बजाय सुरक्षा के नजरिए से देखा जाता रहा है। लेख में अगस्त 2025 की मानवाधिकार आयोग पाकिस्तान (HRCP) की रिपोर्ट का हवाला देते हुए जबरन गुमशुदगी, नागरिक स्वतंत्रता के दायरे में कमी और जवाबदेही की कमी जैसे मुद्दों का जिक्र किया गया है।
लेखक का आरोप है कि बलूचिस्तान के समुद्री तट, खनिज, ऊर्जा संसाधन और भौगोलिक स्थिति को केंद्र सरकार की संपत्ति की तरह देखा जाता है, जबकि वहां के लोगों के राजनीतिक अधिकारों और आर्थिक प्राथमिकताओं को कम महत्व दिया जाता है।
लेख में पाकिस्तान की सेना की कारोबारी गतिविधियों का भी जिक्र किया गया है। इसमें फौजी फाउंडेशन, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, नेशनल लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन और फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गनाइजेशन जैसी संस्थाओं का नाम शामिल है। इसके अलावा, लेख में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की नवंबर 2025 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए पाकिस्तान में भ्रष्टाचार से जुड़े लगातार बने जोखिमों और कमजोर जवाबदेही व्यवस्था पर सवाल उठाए गए हैं।
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