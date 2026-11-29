Pakistan Power Triangle: पाकिस्तान की सैन्य व्यवस्था, वरिष्ठ नौकरशाही और राजनीतिक नेतृत्व के गठजोड़ को लेकर एक नई रिपोर्ट में गंभीर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, पंजाब के वर्चस्व वाला यह 'पावर ट्रायंगल' देश की सत्ता और संसाधनों पर अपना नियंत्रण छोड़ने को तैयार नहीं है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि यही केंद्रीकृत व्यवस्था 1971 में पाकिस्तान के टूटने की वजह बनी थी और अब बलूचिस्तान समेत छोटे प्रांतों के साथ तनाव बढ़ा रही है। राजनीतिक लेखक और शोधकर्ता बलूच सिद्दीक आजाद ने 'Global Nationalist' में प्रकाशित अपने लेख में कहा है कि पाकिस्तान में सेना, नौकरशाही और राजनीतिक वर्ग एक-दूसरे को मजबूत करते हैं। उनके मुताबिक, सेना दबाव बनाने की ताकत देती है, नौकरशाही प्रशासन और सरकारी वित्त पर नियंत्रण बनाए रखती है, जबकि राजनीतिक नेतृत्व इस व्यवस्था को नागरिक सरकार की वैधता का रूप देता है।