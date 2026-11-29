रिपोर्ट के अनुसार, 2022 में साल के पहले नौ महीनों में 88 फीसदी दिन चरम मौसमी घटनाओं से प्रभावित रहे। 2023 में यह आंकड़ा 86 फीसदी था, जो 2024 में बढ़कर 93 फीसदी और 2025 में 99 फीसदी तक पहुंच गया। 2026 में सितंबर तक यह 92 फीसदी रहा। यानी मौसम की मार अब साल के लगभग हर हिस्से में दर्ज हो रही है। मौसम की घटनाओं के स्वरूप में भी बदलाव दिखा है। 2022 में जनवरी-सितंबर के दौरान बिजली और तूफान 159 दिन दर्ज हुए थे, जबकि भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन 157 दिन हुए। 2025 में भारी बारिश-बाढ़-भूस्खलन वाले दिनों की संख्या बढ़कर 259 हो गई। 2026 में भी ये घटनाएं 223 दिन दर्ज हुईं। वहीं बिजली और तूफान 2026 में 202 दिन दर्ज किए गए। प्री-मानसून यानी मार्च-मई में ओलावृष्टि और आंधी का खतरा बढ़ा है। रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल-मई 2026 में 80 फीसदी दिनों में ओलावृष्टि की घटनाएं हुईं।