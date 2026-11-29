हिट एंड रन केस के बढ़ रहे मामले (Photo-AI)
India Hit and Run Accident Statistics: सड़क हादसे के बाद वाहन चालक के मौके से भाग जाने (हिट एंड रन) के मामले देश के लिए चिंता का कारण बनते जा रहे हैं। ऐसे में घायल को समय पर मदद और इलाज नहीं मिल पाता, जिससे उसकी जान जाने का खतरा बढ़ जाता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2015 में हिट एंड रन हादसों में 20,709 लोगों की मौत हुई थी।
2024 में यह संख्या बढ़कर 34,030 हो गई, यानी 10 साल में 64.3% की बढ़ोतरी। इसी अवधि में ऐसे हादसे 57,083 से बढ़कर 68,584 हो गए। 2020 में इनमें कमी आई थी, लेकिन इसके बाद मामले फिर बढ़ने लगे और 2023 में 68,783 हादसे दर्ज हुए।
|साल
|हादसे (हजार में)
|मौतें (हजार में)
|2015
|57
|21
|2016
|54
|21
|2017
|63
|24
|2018
|68
|27
|2019
|67
|28
|2020
|52
|22
|2021
|57
|25
|2022
|66
|29
|2023
|69
|30
|2024
|69
|34
नोट: आंकड़े लगभग हैं और हजार में दिए गए हैं।
|हादसों का प्रकार
|प्रतिशत
|पीछे से टक्कर
|23.4%
|आमने-सामने की टक्कर
|17.3%
|साइड से टक्कर
|15.8%
|हिट एंड रन
|14.1%
|सड़क से उतर जाना
|3.9%
|अन्य
|25.5%
नोट: 2024 में देश में सबसे ज्यादा सड़क हादसे (23.4%) पीछे से टक्कर मारने के कारण हुए।
|साल
|अमेरिका
|भारत
|चीन
|2020
|122
|98.7
|115
|2021
|136
|108
|119
|2022
|133
|118
|124
|2023
|128
|120
|116
|2024
|121
|122
|उपलब्ध नहीं
नोट: प्रति 10 लाख आबादी पर सड़क हादसों में मौतें। चीन के 2024 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।
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