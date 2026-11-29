India Hit and Run Accident Statistics: सड़क हादसे के बाद वाहन चालक के मौके से भाग जाने (हिट एंड रन) के मामले देश के लिए चिंता का कारण बनते जा रहे हैं। ऐसे में घायल को समय पर मदद और इलाज नहीं मिल पाता, जिससे उसकी जान जाने का खतरा बढ़ जाता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2015 में हिट एंड रन हादसों में 20,709 लोगों की मौत हुई थी।