मिथिलेश महतो का आपराधिक इतिहास खौफनाक रहा है। उस पर बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और यहां तक ​​कि नेपाल में भी गंभीर मामले दर्ज हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, 2015 में दिल्ली के सराय रोहिल्ला थाना क्षेत्र (केस नंबर 1144/15) में उसने अपने मकान मालिक के परिवार के तीन सदस्यों चंदू लाल (70), गुल्ला देवी (65) और राकेश कुमार (30) की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी थी। इस अपराध के लिए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन लगभग नौ साल जेल में बिताने के बाद हाई कोर्ट ने उसे जमानत पर रिहा कर दिया।