10 अगस्त को शरद पवार आठ लोकसभा सांसदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। घोषित एजेंडा महाराष्ट्र का सूखा था, पर बैठक को परिसीमन से भी जोड़ा गया। बाद में 85 वर्षीय पवार के अस्पताल में भर्ती होने पर मोदी ने फोन किया। पवार के करीबी के अनुसार, प्रधानमंत्री ने आराम की सलाह देते हुए कहा कि वह और सुप्रिया सुले मिलकर देश का काम देखेंगे। इसे एनसीपी (एसपी) की NDA में एंट्री और सुले के संभावित मंत्री पद से जोड़ा गया।