Congress: परिसीमन बिल को लेकर विपक्षी दलों के बीच जारी राजनीतिक हलचल के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे रविवार को तमिलनाडु और महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। इस दौरान वह DMK प्रमुख एमके स्टालिन से चेन्नई में और NCP (SP) प्रमुख शरद पवार से मुंबई में मुलाकात करेंगे। कांग्रेस संसदीय दल (CPP) की अध्यक्ष सोनिया गांधी भी उनके साथ जा सकती हैं। इन मुलाकातों को परिसीमन बिल को लेकर विपक्षी दलों के बीच बातचीत और राजनीतिक रणनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है। संसद का विशेष सत्र शुरू होने से पहले विपक्षी नेताओं के बीच इस मुद्दे पर चर्चा तेज हो गई है। एक दिन पहले ही राहुल गांधी ने भी इसी मुद्दे पर प्रेस कांफ्रेंस की थी।