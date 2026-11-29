Bihar Bahubali Leaders: बिहार की राजनीति में एक बार फिर कानूनी मामलों को लेकर बाहुबली नेताओं के नाम चर्चा में हैं। पिछले एक महीने में सुप्रीम कोर्ट ने मोकामा के विधायक अनंत सिंह की जमानत रद्द कर दी है और उन्हें सरेंडर करने का निर्देश दिया है। वहीं, पूर्व सांसद आनंद मोहन की सजा में दी गई छूट को भी रद्द कर दिया गया है और उन्हें वापस जेल जाने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा, बिहार सरकार ने पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव को पटना हाई कोर्ट से मिली बरी होने की राहत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इन मामलों के बीच पूर्व विधायक अशोक महतो की कानूनी स्थिति अलग है। ये चारों नेता अलग-अलग आपराधिक मामलों में शामिल हैं, जिन पर अलग-अलग अदालती आदेश और कानूनी प्रक्रियाएं चल रही हैं।