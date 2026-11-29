मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "मेरा आपसे एक आग्रह है, आप जहां भी घूमने जाएं, वहां के म्यूजियम्स के बारे में भी जरूर पता करें। हाल ही में भारत के म्यूजियम्स से जुड़ी कुछ ऐसी खबरें आई हैं, जो बहुत उत्साह बढ़ाने वाली हैं। साथियों, पटना में स्थित बिहार म्यूजियम को दुनिया के 100 बेहतरीन म्यूजियम्स की एक लिस्ट में 9वां स्थान मिला है। इस लिस्ट में बिहार म्यूजियम पूरे एशिया में पहले स्थान पर है। आपने पेरिस के Louvre म्यूजियम का नाम सुना होगा। न्यूयॉर्क का The Met म्यूजियम भी दुनिया में बहुत प्रसिद्ध है। बिहार म्यूजियम इस लिस्ट में इन दोनों से आगे है।"