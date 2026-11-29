Delimitation Bill 2026: परिसीमन बिल को लेकर विपक्षी दलों के बीच सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने DMK प्रमुख एमके स्टालिन से मुलाकात कर प्रस्तावित परिसीमन बिल का विरोध करने की अपील की है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि INDIA गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं के साथ वह चेन्नई जा रहे हैं, जहां स्टालिन से मुलाकात कर इस बिल के खिलाफ साथ आने का आग्रह करेंगे। इस पर तमिलनाडु विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि इस मामले में अंतिम फैसला उनके नेता लेंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकाजुर्न खरगे आज चेन्नई एमके स्टालिन से मिलने जाने वाले हैं।