Charanjit Singh Joins SAD: पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 से पहले सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (आप) की मुश्किल और बढ़ गई है। चमकौर साहिब से विधायक डॉ. चरणजीत सिंह रविवार, 29 नवंबर को शिरोमणि अकाली दल में शामिल हो गए। टिकट कटने के बाद से वह पार्टी नेतृत्व से नाराज चल रहे थे।