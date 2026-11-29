

मोहन भागवत ने भारत की विविधता और राष्ट्रीय एकता पर भी बात की। उन्होंने कहा कि आजादी के समय पश्चिम के कई विद्वानों को लगता था कि भारत लंबे समय तक एक देश के रूप में टिक नहीं पाएगा। उन्हें समझ नहीं था कि इतने विविधताओं वाले देश में शासन व्यवस्था कैसे चलेगी। भागवत ने कहा कि भारत की विविधता ही उसकी वास्तविकता है और विविधता के कारण छोटे-मोटे मतभेद होना स्वाभाविक है। उन्होंने संयुक्त परिवार का उदाहरण देते हुए कहा कि बड़े परिवारों में भी आपसी मतभेद और विवाद होते हैं, लेकिन परिवार के सदस्य यह समझते हैं कि वे एक ही परिवार का हिस्सा हैं।