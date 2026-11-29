वरिष्ठ INDIA गठबंधन के नेताओं के DMK प्रमुख एमके स्टालिन और NCP-SP प्रमुख शरद पवार से आज मुलाकात करने के संबंध में कांग्रेस सांसद पी. चिदंबरम ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं चेन्नई में हुई इस मुलाकात पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि DMK ने 12 अगस्त, 2026 को तमिलनाडु विधानसभा में पारित प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया था।