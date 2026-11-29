विपक्षी दल परिसीमन बिल को लेकर आपत्तियां उठा रह हैं और उन्होनें ​संसद में बिल का विरोध करने का निर्णय लिया है। विपक्षी दलों की मुख्य आपत्तियां महिला आरक्षण के उद्देश्य को लेकर नहीं, बल्कि इससे जुड़े परिसीमन और सीटों के पुनर्गठन के प्रस्तावों को लेकर थीं। विपक्ष ने सरकार और भाजपा पर परिसीमन से राज्यों के बीच प्रतिनिधित्व का संतुलन प्रभावित करने का आरोप भी लगाया है। ऐसे में निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्गठन की प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा होने की आशंका है। लोकसभा की बैठक 30 नवंबर से और राज्यसभा की बैठक 2 दिसंबर से प्रस्तावित है। दोनों सदनों की बैठक 3 दिसंबर तक चलने की संभावना है। सरकार ने इन बैठकों को आवश्यक सरकारी कामकाज के लिए बुलाया है।