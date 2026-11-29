K Sudhakaran health :परिसीमन बिल से पहले के सुधाकरन की वापसी पर क्यों बना सस्पेंस? (फोटो सोर्स: ANI)
K Sudhakaran Health: संसद में परिसीमन विधेयक पेश होने से ठीक एक दिन पहले कांग्रेस सांसद के सुधाकरन के परिवार ने दुबई के एक अस्पताल पर उन्हें डिस्चार्ज करने में देरी का आरोप लगाया है। परिवार को शक है कि ऐसा जानबूझकर किया जा रहा है।
दुबई में पत्रकारों से बातचीत में सुधाकरन के बेटे संजोग ने बताया कि 27 नवंबर को भर्ती के समय डॉक्टरों ने 48 घंटे निगरानी में रखने की सलाह दी थी। परिवार को बताया गया था कि रविवार को छुट्टी मिल सकती है, जिसके बाद वे उन्हें भारत ले जा सकेंगे।
संजोग के अनुसार, जरूरी दस्तावेज और अनुरोध आधिकारिक माध्यम से जमा करने के बावजूद अस्पताल ने डिस्चार्ज नहीं किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर की राय ही अंतिम है, लेकिन परिवार को यह आशंका भी है कि कहीं मनगढ़ंत मेडिकल राय न दे दी जाए।
परिवार अमेरिका जाने की योजना बना रहा था। कन्नूर से अबू धाबी पहुंचने पर उन्हें परिसीमन विधेयक से जुड़ी घोषणा और अधिसूचना का पता चला, जिसके बाद भारत लौटने का फैसला हुआ।
27 नवंबर की शाम वापसी की तैयारी के दौरान सुधाकरन ने कुछ असहजता महसूस की। उन्हें न्यूरोलॉजिकल समस्या थी और सफर भी करना था, इसलिए परिवार उन्हें दुबई के ऐसे अस्पताल ले गया, जहां न्यूरोलॉजी का विशेष इलाज होता है। संजोग का कहना है कि वे सिर्फ परामर्श लेने गए थे, पर बाद में उन्हें भर्ती कर लिया गया।
संजोग ने बताया कि आईसीयू में उनके पिता के साथ परिवार का कोई सदस्य नहीं है। उनकी मां अस्पताल के वार्ड में एक कमरे में ठहरी हैं। अस्पताल के कहने पर परिवार दूसरे कमरे में भी शिफ्ट हुआ।
रविवार को संजोग ने यह भी कहा था कि उन्हें पिता से मिलने नहीं दिया गया। साउथ फर्स्ट के अनुसार, कुछ देर बाद अस्पताल ने उन्हें मिलने की अनुमति दे दी। रिपोर्टों में सुधाकरन को रविवार को ही छुट्टी मिलने की संभावना जताई गई है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) ने हाल ही में सुधाकरन को भारत लौटने को कहा था। सोमवार को संसद में विधेयक आने के मद्देनजर कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन के लिए हर सांसद की उपस्थिति महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
संजोग के मुताबिक, उन्होंने वापसी की योजना के बारे में कांग्रेस नेता रमेश चेन्निथला और के सी वेणुगोपाल को पहले ही बता दिया था। पिता के फोन से राहुल गांधी को व्हाट्सएप संदेश भी भेजा गया था।
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