27 नवंबर की शाम वापसी की तैयारी के दौरान सुधाकरन ने कुछ असहजता महसूस की। उन्हें न्यूरोलॉजिकल समस्या थी और सफर भी करना था, इसलिए परिवार उन्हें दुबई के ऐसे अस्पताल ले गया, जहां न्यूरोलॉजी का विशेष इलाज होता है। संजोग का कहना है कि वे सिर्फ परामर्श लेने गए थे, पर बाद में उन्हें भर्ती कर लिया गया।