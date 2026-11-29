Pawan Singh Instagram Story: भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह (Bhojpuri singer) ने एक भावुक सोशल मीडिया पोस्ट से सबको चौंका दिया है। उन्होंने अपने पूरे परिवार और खानदान से रिश्ता खत्म करने का ऐलान किया है। हालांकि अपनी मां और सबसे बड़े भाई रानू सिंह के लिए उन्होंने जान तक देने की बात कही है।