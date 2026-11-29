चिदंबरम ने यह भी बताया कि उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व को सलाह दी थी कि DMK को अपने साथ बनाए रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि DMK के लोकसभा में 22 सांसद हैं और राज्यसभा में भी पार्टी की अच्छी संख्या है। ऐसे में राष्ट्रीय राजनीति में DMK का साथ कांग्रेस के लिए काफी अहम है।