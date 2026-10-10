गुजरात पुलिस में बिना परीक्षा दिए सीधे भर्ती होंगे पूर्व अग्निवीर

पुलिस बल को मिलेगा अग्निवीरों के अनुभव का लाभसूरत में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री सह गृहमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की राज्य सरकार ने, केन्द्र सरकार के मार्गदर्शन में गुजरात पुलिस की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को सभी प्रकार की परीक्षा से छूट देते हुए सीधी नियुक्ति देने का फैसला किया है। अपनी जवानी में देश की सीमाओं पर दिन-रात सुरक्षा में तैनात रहने वाले अग्निवीर अब गुजरात पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे, जिससे राज्य पुलिस बल और अधिक मजबूत बनेगा। सीमाओं की विषम परिस्थितियों में अग्निवीरों की ओर से निभाई गई सेवाओं और उनके अनुभवों का लाभ राज्य की कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाने में मिलेगा।