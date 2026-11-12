तमिलनाडु में साइबर अपराध का बढ़ता जाल, छह साल में 8.39 लाख शिकायतें; ठगी से 3,650 करोड़ का नुकसान

Tamil Nadu Cyber Crime: तमिलनाडु में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहा है। राज्य साइबर क्राइम विंग के आंकड़ों के अनुसार पिछले छह वर्षों में साइबर धोखाधड़ी और ऑनलाइन अपराधों से संबंधित कुल 8,39,994 शिकायतें दर्ज की गई हैं। वर्ष 2021 में जहां 23,118 शिकायतें प्राप्त हुई थीं, वहीं 2026 में अब तक यह संख्या बढ़कर 1,64,167 तक पहुंच गई है। आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2021 में साइबर अपराधों से पीड़ितों को एक सौ दस करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था और 288 करोड़ रुपए की संदिग्ध राशि को ब्लॉक किया गया और 39 करोड़ रुपए पीड़ितों को वापस दिलाए गए। इस दौरान 320 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया तथा बीस लोगों के खिलाफ गुंडा निरोधक कानून के तहत कार्रवाई की गई।