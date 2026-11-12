महाराष्ट्र : दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस के विलय पर सतेज पाटील का बड़ा बयान, बोले- 100 फीसदी नहीं होगा एकीकरण

दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस के विलय की चर्चा उस समय फिर तेज हो गई थी, जब वरिष्ठ नेता शरद पवार मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे। उस दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता प्रफुल्ल पटेल उनसे मिलने अस्पताल पहुंचे थे। इस मुलाकात के बाद दोनों दलों के एक होने की अटकलें शुरू हो गई थीं। इसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने भी बयान दिया था कि 12 फरवरी 2026 को दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस के एक साथ आने की बात तय थी। उनके इस बयान के बाद विलय को लेकर राजनीतिक चर्चाएं और तेज हो गई थीं।