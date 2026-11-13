Nitish Setu: नीतीश कुमार के नाम पर होगा कच्ची दरगाह-राघोपुर-बिदुपुर सिक्स लेन पुल का नाम: CM सम्राट

Kachchi Dargah Bidupur Bridge: बिहार की राजनीति में लंबे समय तक अपनी अलग पहचान बनाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर अब राज्य का एक बड़ा बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट जाना जाएगा। गंगा नदी पर तैयार हो रहे कच्ची दरगाह-बिदुपुर छह लेन महासेतु को ‘नीतीश सेतु’ नाम दिया गया है। इस फैसले के साथ ही पुल का उद्घाटन भी चर्चा में आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को बिहार पहुंचकर इस महत्वाकांक्षी परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करेंगे।