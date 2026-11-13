13 नवंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

Nitish Setu: नीतीश कुमार के नाम पर होगा कच्ची दरगाह-राघोपुर-बिदुपुर सिक्स लेन पुल का नाम: CM सम्राट

PM Modi Bihar Visit 2026: गंगा पर बन रहा यह महासेतु केवल दो जिलों को जोड़ने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच आवाजाही की तस्वीर बदलने की क्षमता रखता है। करीब पांच हजार करोड़ रुपये की इस परियोजना से कारोबार, परिवहन और क्षेत्रीय विकास को भी नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है।
less than 1 minute read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

पटना

image

Manoj Vashisth

Updated: 13 Nov 2026, 12:22 PM IST

Kachchi Dargah Bidupur Bridge

Kachchi Dargah Bidupur Bridge : गंगा पर बनेगा विकास का नया प्रतीक, नीतीश कुमार के नाम से पहचाना जाएगा बिहार का महासेतु (फोटो सोर्स: ANI)

Kachchi Dargah Bidupur Bridge: बिहार की राजनीति में लंबे समय तक अपनी अलग पहचान बनाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर अब राज्य का एक बड़ा बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट जाना जाएगा। गंगा नदी पर तैयार हो रहे कच्ची दरगाह-बिदुपुर छह लेन महासेतु को ‘नीतीश सेतु’ नाम दिया गया है। इस फैसले के साथ ही पुल का उद्घाटन भी चर्चा में आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को बिहार पहुंचकर इस महत्वाकांक्षी परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करेंगे।

नीतीश सेतु: नामकरण के साथ उद्घाटन की तारीख भी तय

बिहार के कच्ची दरगाह-बिदुपुर छह लेन गंगा महासेतु को अब ‘नीतीश सेतु’ के नाम से जाना जाएगा। राज्य सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर इस महत्वाकांक्षी परियोजना का नामकरण करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को बिहार दौरे के दौरान इसका उद्घाटन करेंगे। इस घोषणा ने राज्य के राजनीतिक और विकास संबंधी विमर्श में नई चर्चा छेड़ दी है।

प्रधानमंत्री का कार्यक्रम वैशाली जिले के राजापाकर प्रखंड में प्रस्तावित है। यहां आयोजित समारोह में वे कई अन्य विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। यह दौरा बिहार में एनडीए सरकार के एक वर्ष पूरे होने के ठीक अगले दिन हो रहा है। ऐसे में सरकार इस अवसर को विकास उपलब्धियों के प्रदर्शन के तौर पर भी देख रही है।

यह खबर अभी अपडेट हो रही है

#में अब तक
Kachchi Dargah Bidupur Bridge

Nitish Setu: नीतीश कुमार के नाम पर होगा कच्ची दरगाह-राघोपुर-बिदुपुर सिक्स लेन पुल का नाम: CM सम्राट

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.