‘खरगे के घर मॉक पार्लियामेंट करेंगे, असली संसद में चर्चा से भागते हैं’, चिराग पासवान का विपक्ष पर हमला

विपक्ष के रवैये पर प्रतिक्रिया देते हुए चिराग पासवान ने कहा, 'विपक्ष के लोग संसद में जनता के मुद्दों पर बात नहीं करते। वे खरगे जी के आवास पर बैठकर नकली संसद लगा लेंगे, लेकिन जब देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी असली संसद में संवाद की बात आती है, तो वे मुंह फेर लेते हैं। अगर आप सदन में बातचीत ही नहीं करेंगे, तो जनहित के मुद्दों को समझेंगे कैसे?' उन्होंने आगे कहा कि समझ की इसी कमी की वजह से विपक्ष परिसीमन और 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' (महिला आरक्षण कानून) जैसे ऐतिहासिक फैसलों का महत्व नहीं समझ पा रहा है।