जम्मू-कश्मीर में 2 एसपीओ की हत्या के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट, 6 हिरासत में, कुलगाम हमले की जांच करेगी NIA

दोनों स्थानीय निवासी थे और इलाके की अच्छी जानकारी रखते थे। शुरुआत में उनके मोबाइल फोन चालू मिले, लेकिन कुछ समय बाद फोन बंद हो गए। इसके बाद सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू किया। गुरुवार सुबह अतिरिक्त जवानों के साथ विशेष टीमों को इलाके में भेजा गया। तलाशी में ड्रोन और खोजी कुत्तों की भी मदद ली गई। दोनों के शव कियार और देहरना गांवों के बीच करीब 8,858 फीट की ऊंचाई पर मिले। इस हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं।