अहमदाबाद हिट एंड रन मामला: बीजेपी विधायक का भतीजा गिरफ्तार

अहमदाबाद पुलिस ने हिट एंड रन मामले में बापूनगर से भाजपा विधायक दिनेश खुश्वाह के भतीजे राघवेंद्र खुश्वाह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि अहमदाबाद के शिलाज सर्किल के पास 11 नवंबर को सड़क हादसे की घटना हुई थी। इस हादसे में एक तेज रफ्तार लग्जरी रेंज रोवर कार ने एक रैपिडो बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक पर पीछे बैठे व्यक्ति की मौत हो गई। उधर, घटना के बाद आरोपी राघवेंद्र खुश्वाह मौके से फरार हो गया था।