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अहमदाबाद हिट एंड रन मामला: बीजेपी विधायक का भतीजा गिरफ्तार

अहमदाबाद के शिलाज सर्कल पर हुए हिट एंड रन मामले में बोपल पुलिस ने बीजेपी विधायक दिनेश खुश्वाह के भतीजे राघवेंद्र को गिरफ्तार किया। रैपिडो बाइक सवार की मौत हुई।
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भारत

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Pushpankar Piyush

Updated: 13 Nov 2026, 5:21 PM IST

Man in handcuffs

गिरफ्तार (Representational Photo)

अहमदाबाद पुलिस ने हिट एंड रन मामले में बापूनगर से भाजपा विधायक दिनेश खुश्वाह के भतीजे राघवेंद्र खुश्वाह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि अहमदाबाद के शिलाज सर्किल के पास 11 नवंबर को सड़क हादसे की घटना हुई थी। इस हादसे में एक तेज रफ्तार लग्जरी रेंज रोवर कार ने एक रैपिडो बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक पर पीछे बैठे व्यक्ति की मौत हो गई। उधर, घटना के बाद आरोपी राघवेंद्र खुश्वाह मौके से फरार हो गया था।

पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर की कार की पहचान

पुलिस ने बताया कि CCTV फुटेज और गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर जांच करते हुए बोपल पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की शिनाख्त राघवेंद्र के रूप में हुई। राघवेंद्र बापूनगर से विधायक दिनेश सिंह का भतीजा है। पुलिस ने कहा कि जिस कार से बाइक को टक्कर मारी गई थी, वह भी जब्त कर ली गई है। हालांकि, इस मामले में आरोपी पुलिस स्टेशन से ही जमानत मिल गई है।

11 नवंबर को सुबह शिलाज सर्किल के पास हुआ हादसा

11 नवंबर 2026 की सुबह करीब 6:45 से 7:00 बजे के बीच शिलाज सर्किल के पास गुरुकृपा ट्रेडर्स चौराहे के नजदीक यह हादसा हुआ। घाटलोडिया से 50 वर्षीय रैपिडो राइडर प्रदीप डडवाल यात्री हर्षदकुमार नरसिंह पुरबिया को लेकर शिलज की ओर जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आई एक रेंज रोवर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार चालक घायलों की मदद करने के बजाय वाहन लेकर मौके से फरार हो गया।

इलाज के दौरान हर्षद पुरबिया की हुई मौत

हादसे में बाइक पर पीछे बैठे हर्षद पुरबिया गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए सोला सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बाइक चला रहे प्रदीप डडवाल को भी गंभीर रूप से चोटें आई हैं। उनका इलाज जारी है। उन्होंने ही कार का नंबर देते हुए बोपल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी।

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