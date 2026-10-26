राहुल गांधी के बरी होने के फैसले को चुनौती देंगे शिकायतकर्ता विजय मिश्रा, बोले- कोर्ट के आदेश के खिलाफ करेंगे अपील

उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में अमित शाह पर टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में राहुल गांधी को बरी किए जाने के बाद शिकायतकर्ता और भाजपा नेता विजय मिश्रा ने फैसले को चुनौती देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि फैसले की सर्टिफाइड कॉपी मिलने के बाद वह अपने वकील के जरिए आदेश का अध्ययन करेंगे। इसके बाद कानूनी सलाह लेकर अपील कोर्ट में अपील करेंगे। राहुल गांधी को सोमवार को सुल्तानपुर की विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने इस मामले में बरी किया था।