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सुल्तानपुर

राहुल गांधी के बरी होने के फैसले को चुनौती देंगे शिकायतकर्ता विजय मिश्रा, बोले- कोर्ट के आदेश के खिलाफ करेंगे अपील

राहुल गांधी को अमित शाह मानहानि मामले में सुल्तानपुर कोर्ट ने बरी कर दिया है। शिकायतकर्ता और भाजपा नेता विजय मिश्रा ने कहा कि फैसले की सर्टिफाइड कॉपी मिलने के बाद वह कानूनी सलाह लेकर इसे अपील कोर्ट में चुनौती देंगे।
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सुल्तानपुर

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Ankit Sai

Updated: 26 Oct 2026, 12:50 PM IST

UP News

राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने वाले शिकायतकर्ता विजय मिश्रा (IANS Photo)

उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में अमित शाह पर टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में राहुल गांधी को बरी किए जाने के बाद शिकायतकर्ता और भाजपा नेता विजय मिश्रा ने फैसले को चुनौती देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि फैसले की सर्टिफाइड कॉपी मिलने के बाद वह अपने वकील के जरिए आदेश का अध्ययन करेंगे। इसके बाद कानूनी सलाह लेकर अपील कोर्ट में अपील करेंगे। राहुल गांधी को सोमवार को सुल्तानपुर की विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने इस मामले में बरी किया था।

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राहुल गांधी मानहानि केस: सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में आज फैसला, शिकायतकर्ता के वकील बोले- दोषी पाए गए तो दो साल तक की सजा संभव

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26 Oct 2026, 12:50 PM IST

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Hindi News / Uttar Pradesh / Sultanpur / राहुल गांधी के बरी होने के फैसले को चुनौती देंगे शिकायतकर्ता विजय मिश्रा, बोले- कोर्ट के आदेश के खिलाफ करेंगे अपील

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